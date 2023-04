I generatori donati da Alternativa Popolare sono arrivati nel Donetsk

I generatori elettrici donati da Stefano Bandecchi e Alternativa Popolare sono arrivati nella regione di Donetsk. I 108 generatori raccolti dal partito per supportare il popolo ucraino erano stati consegnati personalmente al sindaco di Kiev un mese fa dal presidente di Ap Paolo Alli durante una missione diplomatica del Ppe in Ucraina. La donazione è avvenuta all’interno del programma di solidarietà Generators of Hope promossa dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

I generatori donati da Alternativa Popolare sono arrivati a Bakhmut e Avdiivka

Circa due mesi fa Stefano Bandecchi e Alternativa Popolare hanno aderito, senza esitazioni, alla campagna di solidarietà Generators of Hope lanciata dalla presidente Metsola e subito accolta dal Partito Popolare europeo. Scopo dell’iniziativa era l’invio di generatori elettrici per sostenere il popolo ucraino durante il secondo lungo inverno di guerra. Gli attacchi missilistici russi sull’Ucraina hanno infatti distrutto più di un terzo delle centrali elettriche e idriche del Paese, lasciando ospedali, rifugi e centri di soccorso al buio. Circa 10 milioni di ucraini vivono, attualmente, senza elettricità: la donazione generatori servirà a mantenere in funzione le strutture essenziali ucraine, fornendo energia a ospedali, centri di soccorso, rifugi e impianti di approvvigionamento.

La sola donazione del coordinatore Bandecchi ha permesso l’acquisto di 100 generatori, arrivati poi a 108 grazie alla raccolta fondi promossa da Alternativa Popolare. I generatori sono stati successivamente spediti a Kiev, dove sono stati consegnati personalmente al sindaco di Kiev dal presidente di Ap Paolo Alli, impegnato in una missione diplomatica in Ucraina con il Ppe raccontata poi in una lunga e commovente lettera.

Ieri i generatori donati da Alternativa Popolare sono arrivati a Bakhmut e Avdiivka nella regione di Donetsk, una delle più colpite dagli attacchi russi. A testimoniarlo sono due parlamentari del partito ucraino European Solidarity, membro del Ppe, le quali hanno inviato un video di ringraziamento diffuso sulle pagine social di Ap:

Su Twitter il Partito Popolare Europeo ha voluto poi ringraziare pubblicamente Stefano Bandecchi per la generosità mostrata: “Oggi i membri del partito European Solidarity hanno consegnato dozzine di generatori a Bakhmut e Avdiivka, città di frontiera nella guerra in Ucraina. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad Alternativa Popolare e al suo coordinatore nazionale Stefano Bandecchi”.