Alternativa Popolare dona 108 generatori elettrici al popolo ucraino

Il Presidente Paolo Alli consegna al sindaco di Kiev 108 generatori elettrici donati da Alternativa Popolare



Consegnati al sindaco di Kiev Vitali Klitschko i 108 generatori elettrici donati da Alternativa Popolare nell’ambito della campagna di solidarietà #GeneratorsOfHope lanciata nel mese di gennaio dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e promossa dal Partito Popolare Europeo.

Scopo della campagna è l’acquisto di generatori elettrici per fornire supporto al popolo ucraino, alle prese con un nuovo lungo inverno di guerra. Gli attacchi missilistici russi hanno infatti distrutto buona parte delle infrastrutture energetiche del Paese, lasciando più di 10 milioni di persone senza elettricità con temperature sotto lo zero.

Immediata la risposta di Alternativa Popolare e del coordinatore Stefano Bandecchi, che si è attivato in prima persona per la raccolta. In pochi giorni si è così attivata la macchina della solidarietà e sono stati raccolti fondi per l’acquisto di 108 generatori elettrici che saranno impiegati per mantenere in vita le strutture essenziali ucraine, fornendo energia a ospedali, centri di soccorso, rifugi e impianti di approvvigionamento. In meno di un mese si è così riusciti a comprare i materiali e a inviarli a Kiev, dove i generatori stati consegnati al sindaco della città dal Presidente Paolo Alli, da alcuni giorni in missione in Ucraina con una delegazione del Partito Popolare Europeo guidata dal Presidente Manfred Weber.



In un video i ringraziamenti ad Alternativa Popolare da parte del sindaco di Kiev e del Presidente del Ppe

Consegnati i 108 generatori, è presto arrivato il video di ringraziamento del sindaco di Kiev Vitali Klitschko – a sinistra in divisa militare – e del Presidente del Ppe Manfred Weber, a destra. Al centro il Presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli. Il primo a prendere parola nel video è Weber:

Siamo oggi a Kiev e vogliamo ringraziare Alternativa Popolare e il Presidente Paolo Alli per tutto quello che hanno fatto per l’Ucraina, specialmente con l’invio di generatori. Si tratta di un grande aiuto pratico ed è bello poterli consegnare direttamente al sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko.

Il sindaco di Kiev ringrazia poi così Alternativa Popolare: