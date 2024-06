Comunali Livorno, Costanza Vaccaro eletta in Consiglio Comunale

Comunali Livorno, Bandecchi (AP): Costanza Vaccaro eletta in Consiglio Comunale, le nostre liste prendono più voti di Lega e Forza Italia

“Le difficili elezioni comunali di Livorno sanciscono due importantissimi risultati per Alternativa Popolare: Costanza Vaccaro è eletta in Consiglio Comunale e le nostre liste prendono più voti delle liste di Lega e Forza Italia”. Lo dichiara il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi che prosegue “Entriamo al Comune di Livorno dalla porta principale con una candidata che ha dato eccellente prova delle sue capacità politiche, della sua forza e della sua capacità di fare squadra e lottare in un contesto difficilissimo e polarizzato”.

Alla luce delle percentuali dei partiti Bandecchi aggiunge “Fino a ieri a Livorno non esistevamo ma, grazie al Lavoro della Vaccaro e della sua squadra sul territorio, abbiamo superato sia la Lega che Forza Italia sfiorando il 5%, risultato eccezionale e per gli altri imprevedibile, segno che i cittadini hanno capito la nostra differente e nuova proposta politica. Il destracentro livornese ha fallito nonostante la spinta del governo Meloni e il fatto che noi, presenti per la prima volta, doppiamo FI e superiamo la Lega è una sonora bocciatura nei loro confronti”.

“Ringraziando chi ci ha concesso la fiducia del voto, auguro buon lavoro a Costanza Vaccaro e alla sua squadra, certo che in Consiglio Comunale la voce di AP sarà forte, chiara e determinata come lei, svolgendo il ruolo di opposizione costruttiva ma serrata e critica al fine di migliorare le condizioni della città. E’ solo il primo passo che condurrà Alternativa Popolare e Costanza Vaccaro al governo della Regione Toscana fra un anno, perchè in questo tempo dimostreremo da Livorno che si può cambiare in meglio, si deve cambiare in meglio e noi abbiamo le idee giuste e le donne e gli uomini giusti per farlo”