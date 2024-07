Umbria: Stefano Bandecchi è il candidato Presidente di AP

Stefano Bandecchi ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della regione Umbria. In un video pubblicato sui social il segretario di AP ha infatti dichiarato:

Sarò il candidato alla presidenza della regione Umbria per Alternativa Popolare. Siamo aperti a chiunque voglia accettare questa idea di innovazione per noi importante.

Per gestire una Regione serve la capacità di fare e innovare. La regione Umbria ha bisogno di tantissime cose: per questo siamo aperti a tutti. Noi pensiamo ci debba essere una rottura con il passato e un vero e proprio inizio diverso e nuovo per l’Umbria.

Da questa regione, come avevo già detto, inizieremo per poi arrivare in tutta Italia. A breve comincerò la mia campagna elettorale. Per questo invito tutte le persone di buona volontà a buttare un occhio e, se interessati, ad avvicinarsi a noi per lavorare seriamente.

Nei prossimi mesi girerò tutta l’Umbria, palmo a palmo, per far vedere a tutti come da solo potrò vincere in Umbria. Qualcuno riderà, ma è così: io voglio gareggiare per vincere e portare ai cittadini umbri quelle novità che non arrivano né dalla destra né dalla sinistra confusa che ha vinto a Perugia.

Andremo da soli e replicheremo quanto già fatto a Terni.