Il sindaco Bandecchi alle celebrazioni del 2 giugno a Terni

Il sindaco Stefano Bandecchi ha partecipato oggi, 2 giugno, alle celebrazioni di Terni per il 77° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

A Terni, le cerimonie per la Festa della Repubblica sono iniziate alle ore alle ore 9.45 in piazza Briccialdi con l’alzabandiera e la deposizione delle corone al Monumento ai caduti. Il sindaco si è poi spostato in Piazza Tacito, dove ha avuto luogo il passaggio in rassegna del picchetto, delle rappresentanze, dei labari e dei gonfaloni. Qui Bandecchi ha letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica per poi partecipare alla consegna delle onorificenze al merito della Repubblica.

Bandecchi, sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, ha poi diffuso un messaggio di augurio rivolto a tutti gli italiani e a tutte le italiane, sottolineando come quella di oggi sia la festa più importante per la nostra democrazia.