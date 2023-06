Buona festa della Repubblica!

In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha voluto rivolgere un augurio a tutti gli italiani e le italiane:

Auguri a tutti gli italiani per la festa della nostra Repubblica. Il 2 giugno ci riporta a un momento fondamentale della nostra storia e ci ricorda di rinnovare l’ impegno per rafforzare e proteggere la nostra democrazia.

Condivido pienamente le bellissime parole del Presidente Mattarella: la festa della Repubblica è una “festa della felicità”.

La nostra Costituzione ci ha indicato la giusta via, dandoci la forza di reagire in situazioni spesso complesse. I principi sanciti dai nostri padri costituenti sono un faro per la rotta da seguire, soprattutto verso le nuove generazioni: abbiamo il dovere di garantire loro un futuro luminoso e sereno”