Gli straordinari festeggiamenti a Terni ieri per Bandecchi sindaco

La vittoria di Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, eletto sindaco di Terni ha travolto ieri la città.

Centinaia di ternani hanno infatti atteso il neo eletto sindaco sotto la sede elettorale di Alternativa Popolare Terni per festeggiare la vittoria al ballottaggio. Una vera e propria onda umana ha accompagnato Bandecchi verso Palazzo Spada al grido di “Bomba o non bomba”, la celebre canzone di Antonello Venditti scelta come colonna sonora durante tutta la campagna elettorale.

Arrivati a palazzo Spada, Bandecchi ha voluto ringraziare i cittadini che lo hanno sostenuto:

“Senza il vostro desiderio di cambiamento a Terni non sarebbe cambiato nulla.

Adesso spetta a noi dimostrare che la vostra fiducia è stata ben riposta. Cominciando in primis da me: vi assicuro che il nostro sarà un impegno forte, intelligente e caratterizzato dal dialogo. Sono cosciente che tanti cittadini, che non hanno votato, non mi hanno scelto. Terrò conto di questo partito di maggioranza silenziosa.

Posso dire però che sarò il sindaco di tutti i ternani. Le porte di questo Comune saranno aperte a tutti i cittadini e tutte le categorie sociali. Ascolteremo chiunque abbia delle proposte e apriremo per questo sportelli in tutta la città.

Se mai vi passerò accanto e non vi saluterò per primo, allora dovrete farmi presente che non sarò un buon sindaco. Un buon sindaco si deve ricordare di tutti. Sarò un servitore dei cittadini ternani.

Inizieremo a lavorare già da domani: questa è stata una festa bellissima, ma ora il nostro dovere è metterci al lavoro”