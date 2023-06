Stefano Bandecchi è il nuovo sindaco di Terni: il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare ha vinto al ballottaggio contro il candidato di centrodestra Masselli con il 54.2% dei voti. Ricevuto l’esito del voto, Bandecchi ha ringraziato i cittadini ternani, che in centinaia lo hanno atteso sotto la sede elettorale.

“Terni mi ha scelto come suo sindaco e io non posso che dire grazie ad ogni cittadino che ha creduto in me votandomi. Abbiamo costruito questo percorso insieme a tanti ternani e, insieme, realizzeremo tutto ciò per cui ci siamo impegnati. Assicuro che ora sarò il sindaco di tutti. Sara’ un grande onore amministrare una città come questa dove potremo fare la differenza, insieme, con impegno e dedizione. Con il nostro programma finalmente Terni avrà un’amministrazione attenta alle esigenze dei cittadini ma, soprattutto, diventerà punto di riferimento per l’Umbria e per tutto il centro Italia. Il dato di astensione registrato e’ certamente preoccupante, il segno di una politica che negli anni ha sempre più allontanato gli italiani. Questo dato deve far riflettere, carica me e la mia squadra di una forte responsabilità e mi impone di lavorare con onestà, determinazione e serietà. Solo così faremo tornare interesse e passione negli animi dei cittadini e li riporteremo a un voto attivo e consapevole. Con il mio partito Alternativa Popolare a Terni e in Umbria saremo un esempio di buona politica”.