Bandecchi incalza il Governo: sul reddito di cittadinanza servono risposte

Il coordinatore nazionale di AP e sindaco di Terni Stefano Bandecchi torna sulla questione del reddito di cittadinanza, invitando il Governo a chiarire le modalità in cui saranno date risposte ai cittadini che, da un giorno all’altro, hanno perso il sussidio.

“Il Governo ha tolto a colpi di accetta il reddito di cittadinanza, lasciando in difficoltà centinaia di migliaia di famiglie. Noi sindaci, che siamo in prima linea sui territori, da giorni respiriamo la preoccupazione dei cittadini che non sanno come fare la spesa o pagare l’affitto. Il Governo come intende gestire questa situazione?”.

“Sapevamo che il reddito di cittadinanza non poteva essere la soluzione, ma qui parliamo di esseri umani che si sono ritrovati, dall’oggi al domani, senza risorse economiche per andare avanti. Il Governo non può minimizzare il problema e ci deve spiegare come intende gestire la fase di transizione verso l’Assegno di inclusione.