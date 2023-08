Rdc, Bandecchi (sindaco di Terni): “Governo abbandona cittadini, serve lavoro di cittadinanza, Terni esempio virtuoso”

Il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni Stefano Bandecchi interviene nella discussione sul reddito di cittadinanza, sorta dopo la comunicazione da parte dell’Inps che, via SMS, ha reso noto a 169mila famiglie di essere state escluse dalla ricezione del sussidio. Non limitandosi a una mera critica, Bandecchi ha reso noto, con l’occasione, l’avvio di un progetto che da Terni potrà fungere da apripista per tutta Italia: l’istituzione del lavoro di cittadinanza.

Come spiegato dallo stesso sindaco,