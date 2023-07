Tentato colpo di Stato in Russia: l’analisi di Alli su TAG24.it

Lo stesso mistero del volo di Stato che si sarebbe diretto verso San Pietroburgo mi ha ricordato la fuga in aereo di Erdogan, che si diresse prima verso l’Europa e poi, dopo una strana serie di giri, ritornò in Turchia.

Nel luglio 2016, quasi certamente la causa della fine del golpe in Turchia fu la rottura della catena di comando: in questo caso potrebbe essere accaduto qualcosa di simile, cioè che qualcuno che aveva garantito a Prigozhin l’appoggio si sia all’ultimo momento tirato indietro.

Ritengo strano, infatti, che il capo della Wagner si sia mosso senza avere una sponda politica al Cremlino, altrimenti, se il suo scopo fosse stato sol quello di abbattere la classe militare esistente, perché avrebbe dovuto nei giorni precedenti rilasciare una intervista dal forte contenuto politico?

Si è detto che in questa intervista non sia mai stato citato Putin, ma il fatto che Prigozhin abbia delegittimato tutta la narrativa russa, dagli avvenimenti nel Donbass al ruolo della NATO, facendo sostanzialmente apparire quella dello stesso Putin come una falsa propaganda, ha un significato politico molto alto. È stata infatti la prima volta che affermazioni di questo tipo sono state fatte da un personaggio legato al potere di Mosca.

Alla luce di tutto questo, mi sembra altamente improbabile che la rivolta della Wagner sia stata causata da ragioni economiche, anche se la natura mercenaria della brigata non può far escludere che qualcuno abbia pagato di più.

Probabilmente non sapremo mai che cosa è realmente accaduto, come del resto gli stessi fatti di Turchia del 2016 sono ancora avvolti nel mistero. Credo, tuttavia, che se dietro l’iniziativa della Wagner ci fosse anche un movente di tipo politico questo costituirebbe una reale minaccia per la leadership di Putin.

Una leadership, comunque, significativamente toccata dagli ultimi avvenimenti. La gran parte degli osservatori parla di indebolimento del capo del Cremlino, e io stesso sono di questo avviso, anche se questo non ci deve far stare particolarmente tranquilli, perché un Putin ferito e indebolito è certamente più pericoloso.

Le reazioni internazionali ai fatti di questi giorni si sono mosse tutte nella direzione di una estrema cautela. Dal sostegno al regime russo da parte di Cina e Turchia alle dichiarazioni dei leader occidentali tendenti a derubricare l’accaduto come un fatto interno alla Russia, appare chiaro che una eventuale presa di potere da parte dell’ultra nazionalista Prigozhin avrebbe costituito una soluzione perfino peggiore della permanenza dell’attuale regime: per la serie “al peggio non c’è limite”.

Del resto, l’avvio della marcia della Wagner da Rostov tra gli applausi della gente non può non suscitare un interrogativo inquietante: erano applausi per chi avrebbe dovuto abbattere il regime di Putin oppure per chi avrebbe dovuto rendere quel regime ancora più aspro e militarmente minaccioso? Anche questo non è dato di sapere, ma la complessità del mondo russo, infarcito di propaganda fino al midollo è tale da rendere spesso difficile trovare spiegazioni razionali.

Le domande che si pongono ora sono inquietanti.