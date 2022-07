Stefano Bandecchi nuovo Coordinatore Nazionale

Egr. Sig.

Stefano Bandecchi

ROMA

Ogg. Designazione a Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare.

Gentile Sig. Bandecchi,

Con riferimento ai colloqui recentemente intercorsi e ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto, Le comunico con la presente la designazione a Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare.

Come previsto dell’art. 8, il Coordinatore nazionale dà attuazione all’indirizzo politico del partito e, d’intesa con il Presidente, può nominare responsabili organizzativi e coordinatori di area territoriale.

Ho preventivamente acquisito il parere favorevole dei soci alla Sua designazione e sono certo che, nel ricoprire questo compito delicato e strategico, saprà dare un contributo determinante al rilancio dell’azione politica del nostro Partito, nel segno dei principi stabiliti all’art. 1 comma 3 dello Statuto, che recita: “Alternativa Popolare è un Partito politico libero e democratico, che si ispira ai valori del popolarismo europeo e aderisce al Partito Popolare Europeo, del quale fa proprio il Manifesto dei principi”.

Insieme ai soci abbiamo inteso accogliere il Suo interesse e la Sua disponibilità, di cui La ringrazio, a lavorare per costruire un progetto di ampia portata, destinato a mettere a disposizione dei cittadini italiani un’offerta politica realmente alternativa che, contro qualsiasi deriva populista, sia caratterizzata da capacità, dedizione, moderazione e spirito di servizio. Tutto questo in un momento nel quale le gravi crisi provocate prima dalla pandemia ed ora dalla guerra in Ucraina chiamano tutti e ciascuno a impegnarsi maggiormente per il bene comune. In questo senso, siamo lieti e onorati che un imprenditore di successo come Lei abbia inteso mettersi a disposizione del Paese nella politica, scegliendo Alternativa Popolare come strumento.

Sarò a Sua disposizione, insieme ai soci e alla nostra rete di simpatizzanti, per mettere a punto una strategia condivisa di rilancio della nostra azione politica, in vista delle prossime e impegnative sfide.

Un saluto cordiale,

Paolo Alli

Presidente di Alternativa Popolare.