Ritardi nel Pnrr. Bandecchi “no a scarico di responsabilità”

Il coordinatore di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi commenta l’ammissione dei ritardi che potrebbero portare alla mancata attuazione di interventi strategici previsti del Pnrr, richiamando la politica alle sue responsabilità.

“Sentire parlare di ritardi nell’attuazione del Pnrr o, peggio, di impossibilità di realizzare opere fondamentali per il nostro Paese, preoccupa molto.

Che le ambizioni fossero alte e che la realizzazione non fosse semplice lo sapevamo, ma non possiamo permettere che queste ingenti risorse vengano perse. L’Italia deve ripartire e questi soldi sono la leva necessaria per risollevare settori cardine della nostra economia. Non è il momento di scarichi di responsabilità, di addossare la colpa a qualcuno, a un Governo o all’altro, ma di capire come risolvere il problema quanto prima e recuperare tutto il possibile”.