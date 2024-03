Riforme, Bandecchi: “Bandierine elettorali unico collante della maggioranza”

“Se a tre mesi dalle elezioni europee la guerriglia interna fra Meloni e Salvini è sempre più evidente, mi chiedo cosa accadrà dopo il voto di giugno che certificherà il definitivo tracollo della Lega a vantaggio di Fdi. Mi sembra evidente che, al momento, l’unico collante che tenga insieme i partiti di maggioranza siano le riforme bandierine che ogni partito della destra-centro non vede l’ora di intestarsi così da motivare, agli occhi dell’elettorato, un’azione politica inesistente e incapace di affrontare i veri problemi del Paese”.

Così Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa Popolare, in una nota.

“Ieri è cominciata la campagna elettorale in camper di Alternativa Popolare in giro per l’Italia: nei prossimi mesi saremo in tutte le regioni italiane per confrontarci con le persone, ascoltando i loro problemi e offrendo le nostre risposte. Sono sicuro che nessun italiano verrà a chiederci degli sviluppi del premierato, riforma inutile propinata da chi si era detto pronto a governare e, a un anno e mezzo dall’insediamento, non ha concluso niente”.