Riccardo Corridore è il candidato di Alternativa Popolare alla presidenza della regione Umbria

Grande annuncio per la comunità politica di Alternativa Popolare: Riccardo Corridore sarà il candidato di AP per la presidenza della regione Umbria alle elezioni dell’anno prossimo.

Queste le parole con cui Corridore ha accettato la proposta del coordinatore nazionale e sindaco di Terni Stefano Bandecchi:

«Inizia una nuova avventura: abbiamo un anno di tempo per fare una battaglia difficile, ma le cose facili non ci sono mai piaciute. Sono convinto che riusciremo in questo progetto fare portando avanti il progetto di AP e la politica del noi nell’interesse dei nostri territori».