Ponte di Messina, Bandecchi: opera strategica, si passi dalle parole ai fatti

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto per il ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta del primo tassello che dovrebbe portare alla presentazione del progetto esecutivo entro l’estate del 2024. Seppur il decreto non sia stato reso pubblico per consentire ulteriori approfondimenti tecnici la notizia è subito tornata al centro del dibattito politico. Come è noto, infatti, della discussione sulla costruzione del ponte sullo Stretto ha attraversato tutta la storia politica italiana sin dai giorni dell’Unità. Ieri il Governo ha invece posto le basi per un percorso che porti finalmente all’edificazione dell’opera: è stata infatti ricostituita la società Stretto di Messina Spa messa in liquidazione 10 anni fa.

Il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi ha così commentato la notizia: