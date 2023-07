Paolo Alli al NATO Public Forum di Vilnius

Martedì 11 e mercoledì 12 luglio Paolo Alli, segretario generale della Fondazione De Gasperi, parteciperà al Public Forum organizzato dalla NATO e da quattro dei think thank più importanti al mondo (Eastern Europe Studies Center, Atlantic Council, German Marshall Fund of the United States, Munich Security Conference).

Durante il Forum si alterneranno alcune delle più autorevoli voci internazionali per riflettere sulle sfide della geopolitica internazionale e sul ruolo imprescindibile della Nato nell’assicurare pace e stabilità.

Paolo Alli è stato, dal 2016 al 2018, presidente dell’Assemblea Parlamentare della Nato.