Natalità, Bandecchi: “si passi dalle parole ai fatti”

In occasione della terza edizione degli Stati generali della natalità, il coordinatore nazionale Stefano Bandecchi è intervenuto nel dibattito sul calo demografico. Il tema è denunciato da tempo da Alternativa Popolare e dallo stesso Bandecchi che ha più volte sottolineato come la crescita demografica sia il primo motore per far ripartire lo sviluppo del Paese.

Lodando le parole del Presidente Mattarella, che oggi è intervenuto con un messaggio alla manifestazione in corso a Roma, Bandecchi ha sottolineato come sia fondamentale mettere in campo un vasto programma di politiche abitative, fiscali e sociali per favorire lo sviluppo delle famiglie. Il coordinatore di Alternativa Popolare ha poi aggiunto: