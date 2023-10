Lunedì 9 ottobre, a Perugia, la presentazione ufficiale del candidato sindaco Baiocco

Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, è lieto di annunciare la presentazione ufficiale del candidato sindaco a Perugia alle prossime elezioni comunali del 2024, Davide Baiocco.

L’evento avrà luogo il 9 ottobre 2023, alle ore 11:00, presso la Sala della Vaccara, Piazza IV Novembre, Perugia.

Davide Baiocco è una figura di spicco nella comunità perugina, sia quale sportivo che ha saputo raggiungere i massimi livelli giocando per anni in serie A, sia quale imprenditore dinamico, capace e onesto.

La sua esperienza maturata vivendo per anni nelle maggiori città italiane e creando relazioni con presidenti/imprenditori e manager di altissimo livello e, sopra ogni cosa, la sua inesauribile passione per Perugia, lo rendono il candidato ideale per guidare il Comune di Perugia verso un futuro ricco di opportunità.

Durante la conferenza stampa, Stefano Bandecchi presenterà Davide Baiocco insieme ai coordinatori di AP, avv. Riccardo Corridore e avv. Cristian Brutti e avv. Carlo Pacelli discutendo delle sfide e delle opportunità che attendono Perugia e rispondendo alle domande dei giornalisti presenti all’evento.

Qui di seguito i dettagli:

Data: 09.10.23

Ora: 11:00

Luogo: Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre, Perugia

Per ulteriori informazioni o per richiedere interviste con Davide Baiocco, Vi preghiamo di contattare: avv. Cristian Brutti, coordinatore di AP per la provincia di Perugia, al numero 3355423753 o all’email cristianbrutti@gmail.com