Le congratulazioni di Paolo Alli a Petteri Orpo

Congratulazioni a Petteri Orpo e al suo partito Kokoomus per la vittoria alle elezioni in Finlandia. Si tratta di una vittoria significativa per il popolarismo in Europa e per il Partito Popolare Europeo. Il partito Kokoomus annovera tra le sue file anche un altro importantissimo personaggio della politica finlandese, il Presidente della Repubblica Sauli Niinistö.

Auguriamo ora a Petteri Orpo di formare un governo forte e stabile: oggi la Finlandia rappresenta per l’Europa e per la comunità transatlantica un alleato di importanza sempre maggiore. La sua recente adesione alla Nato e il fatto che essa abbia un lungo confine con la Federazione Russa rendono il Paese un naturale baluardo dell’Unione Europea sul proprio fianco orientale