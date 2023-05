Grande partecipazione al comizio di Stefano Bandecchi a Terni

Grandissima partecipazione ieri a Terni per il comizio di Stefano Bandecchi. Dopo numerosi incontri avvenuti nelle vie della città in queste settimane, il candidato sindaco Bandecchi ha tenuto il suo primo comizio dal palco allestito in piazza Solferino. In una piazza piena di cittadini, Bandecchi ha ribadito quali saranno i principali obiettivi della sua amministrazione:

“Terni merita di crescere e di essere considerata al pari di città come Perugia. Fino ad ora le amministrazioni che si sono susseguite hanno trascurato troppe cose: la sicurezza, la pulizia e l’istruzione, solo per indicare le più importanti.

In questi mesi ho girato per i quartieri di Terni e ho visto molte cose non andare come dovrebbero, a partire dalle troppe barriere architettoniche fino alla sporcizia nelle strade.

Per non parlare del fatto che Terni è la città più industriale della regione, punto di riferimento in Umbria per le molte attività produttive, ma non ha un vero e completo corso di ingegneria all’Università.

Da sindaco, queste cose cambieranno, non saremo più il fanalino di coda della Regione. Terni diventerà sempre più forte e importante in Umbria, un luogo di aggregazione per i molti giovani che decideranno di vivere qui, lavorare qui e studiare qui”.

Prossimo appuntamento per martedì 9 maggio, alle ore 19, a largo Micheli!

Per approfondire le proposte di Stefano Bandecchi per Terni, ti invitiamo a visitare questa pagina.