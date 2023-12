Appuntamento per giovedì 21 dicembre, alle ore 18.00, nella Sala consiliare del Comune di Terni per il primo convegno organizzato dai Giovani di Alternativa Popolare Terni.

Un’occasione importante per ascoltare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona per cambiare il futuro del Paese.