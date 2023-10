Presenti in Trentino da solo un mese, siamo primi tra i partiti di centro. Gli altri sono a fine corsa, noi abbiamo appena iniziato a scrivere la storia.

Un ringraziamento a Sergio Divina che ha condotto questa campagna elettorale nel pieno ascolto dei territori, riportando in essere un modo di fare politica di cui la nostra comunità Рin Trentino e in Italia Рha assolutamente bisogno.

Il percorso di Alternativa Popolare in Trentino continua.