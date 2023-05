Elezioni comunali a Terni: Bandecchi al ballottaggio

L’esito del voto del primo turno delle amministrative a Terni porta al ballottaggio il candidato sindaco Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. Nelle elezioni comunali tenutesi tra il 14 e il 15 maggio i cittadini ternani hanno dunque premiato la proposta politica di Bandecchi, il quale sfiderà ora il candidato del centrodestra Orlando Masselli.

Bandecchi, considerato come il candidato outsider di queste elezioni, ha ottenuto al primo turno il 28.14% delle preferenze escludendo dalla competizione finale il centrosinistra. Il risultato, ottenuto al termine di un’intensissima campagna elettorale iniziata già a novembre 2022 premia dunque la concretezza della proposta politica di Bandecchi e Ap per Terni. Terminati gli scrutini, Bandecchi ha voluto ringraziare i cittadini ternani per la fiducia accordata ribadendo come, in caso di vittoria, “Fare” sarà la parola chiave della sua azione:

“Innanzitutto ringrazio i ternani che in questi due giorni mi hanno votato e scelto come loro candidato sindaco. Mi complimento poi con tutti i miei avversari, con i quali ho svolto lo straordinario viaggio di queste elezioni amministrative della città che amo e che rispetto: Terni.

.

Esser giunto al ballottaggio è un traguardo importante non solo per me e per il mio partito Alternativa Popolare, di cui sono coordinatore nazionale, ma per tutti coloro che hanno creduto nel mio progetto per questa meravigliosa città: più sicurezza, maggiori investimenti nell’istruzione, rilancio dell’industria con impatto ambientale minimale, esaltazione della vocazione turistica e culturale della città sfruttando le peculiarità naturali come il lago di Piediluco, la cascata delle Marmore, la Valserra, i borghi bellissimi e le rovine di Carsula, rafforzamento dei servizi per le persone portatrici di disabilità e una sanità migliore per tutti.

Per me ogni punto scritto nel programma è un impegno concreto preso con tutti i cittadini ternani. Il mio obiettivo è far diventare Terni un punto di riferimento per l’Umbria e l’intera Nazione. Ora si riparte, e se voi ci crederete noi siamo pronti a governare”.