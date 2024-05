Bandecchi in Umbria domenica 19 maggio

Ecco gli appuntamenti da non perdere per incontrare il segretario di AP e sindaco di Terni Stefano Bandecchi in Umbria il 19 maggio 2024:

Terni, ore 10.30: incontro parco Cardeto, evento ‘Rosa città di Terni‘

Terni, ore 12.00, gazebo piazza Tacito

Terni, ore 15.00: incontro con i residenti del quartiere Cospea

Bastia, ore 17.00: aperitivo al bar Dogana

Foligno, ore 18.30: passeggiata per la città

Castel Ritaldi, ore 19.45: incontro con la cittadinanza in piazza Partigiani – La Bruna Castel Ritaldi

