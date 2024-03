Costanza Vaccaro è la candidata sindaca di Livorno per Alternativa Popolare

È ufficiale: Costanza Vaccaro sarà la candidata sindaca di Livorno per Alternativa Popolare.

Queste le parole del segretario di AP, Stefano Bandecchi, all’annuncio della candidatura:

Colma di entusiasmo la replica di Vaccaro:

Credo di aver dimostrato di avere un certo radicamento nella città. Nel 2019 ho avuto l’onore di essere eletta in consiglio comunale quale eletto più votato di tutta l’assise comunale, con un onore a cui ho cercato di rispondere sempre con la massima serietà e trasparenza. Io amo la mia città e i miei concittadini conoscono il mio curriculum. Per questo ho deciso – ringraziando il sindaco Bandecchi per la fiducia – di accettare un progetto, quello di Bandecchi, che sa parlare al cuore delle persone. La nostra campagna elettorale si occuperà di ascoltare i problemi dei cittadini, a cui proporrò le mie idee per cambiare la città. Stavolta devono essere i quartieri popolari, le persone sdegnate da tutto, a decidere per il loro futuro. A loro dirò: non è vero che siamo tutti uguali”.