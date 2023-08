Bene l’approvazione della Camera alla legge sull’oblio oncologico

Bene che la Camera dei deputati abbia approvato all’unanimità la proposta di legge sul diritto all’oblio oncologico.

Grazie a questo pacchetto di misure per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, diamo un messaggio di civiltà e sensibilità importante”. Lo afferma il sindaco di Terni e coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi.

“Un passo fondamentale che speriamo possa confermarsi in Senato per il bene di tutte quelle persone che hanno avuto un tumore e ora hanno il diritto di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione circa ogni aspetto, che sia bancario, finanziario e personale”.