Bandecchi sindaco di Terni: il messaggio di Paolo Alli

“I cittadini di Terni hanno scelto Stefano Bandecchi come nuovo sindaco della città. Terni potrà finalmente avere un’amministrazione comunale all’altezza dei suoi bisogni e delle sue aspettative. La scelta largamente maggioritaria dei ternani premia la concretezza delle proposte di Bandecchi e l’impegno profuso nell’ascoltare le istanze del territorio; allo stesso tempo il risultato del voto dimostra come, le scelte calate dall’alto dai partiti nazionali non siano più adatte a rispondere alle necessità delle persone e come, in presenza di alternative credibili, i cittadini scelgano per queste. La capacità di ascoltare e di progettare soluzioni è stata la cifra della campagna elettorale di Bandecchi, la cui candidatura a sindaco è solo l’ultimo tassello di un impegno per la città visibile e costante.

La vittoria di Bandecchi è una importante conferma della linea scelta da Alternativa Popolare, il cui obiettivo è offrire una casa a tutti quegli italiani che non riescono a trovare risposte negli attuali schieramenti politici. Terni sarà, in questo senso, il primo laboratorio dove riaffermare un modo di fare politica da molti dimenticato ma assolutamente necessario. Stefano Bandecchi saprà guidare Terni guardando con concretezza al futuro, progettando e rinnovando le prospettive di una città che da anni attende risposte.

Dal successo di Terni parte, per Alternativa Popolare, una operazione di allargamento verso una prospettiva regionale, nazionale ed europea che consoliderà la presenza di Bandecchi e AP come interlocutori della politica nazionale”.

Il presidente di Alternativa Popolare

Paolo Alli.