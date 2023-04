Bandecchi per Terni: presentati in conferenza stampa i candidati

Grande partecipazione stamattina per la presentazione della lista Alternativa Popolare e delle tre liste civiche (Con Bandecchi per Terni – Terni per loro – Noi con Terni) che sosterranno la candidatura di Stefano Bandecchi a sindaco di Terni. Ben 128 cittadini ternani hanno infatti deciso di scendere in campo in prima persona, scegliendo il progetto di Bandecchi e Alternativa Popolare per la rinascita della città.