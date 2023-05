Bandecchi: la riforma costituzionale sia meditata e condivisa

L’esecutivo Meloni ha dichiarato la volontà di varare una nuova riforma costituzionale per dare maggior stabilità all’assetto politico e istituzionale del Paese. Il Governo ha pertanto incontrato ieri i partiti di opposizione che hanno svelato le loro posizioni in tema di riforme istituzionali. Nessuna forza di minoranza si è dichiarata favorevole al presidenzialismo, mentre Azione e Italia Viva hanno manifestato la loro apertura verso il premierato. Il Governo, preso atto delle diverse sensibilità politiche, è pertanto al lavoro per studiare l’ipotesi di riforma costituzionale più efficace per l’Italia. Ad oggi, tuttavia, non sembra esserci nell’arco costituzionale quella idealmente necessaria convergenza fondamentale per varare una riforma così importante.

Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, è oggi intervenuto nel dibattito e ha chiarito la posizione del partito, invitando il Governo alla mediazione e all’approfondimento: