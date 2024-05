Bandecchi in Puglia

Il 18 maggio Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, sarà in Puglia per incontrare cittadini, sostenitori e imprenditori e per raccontare la proposta politica di AP per le prossime elezioni europee.

Ecco la lista degli appuntamenti da non perdere:

ore 11.00: Barletta, incontro pubblico presso Hotel Cavalieri, via Foggia, 40

ore 15.00: Bari, giro in centro e punto stampa in via Sparano

ore 18.30, Altamura conferenza stampa presso Multicinema Teatro Mangiatordi, via Catalano 25