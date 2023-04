Bandecchi: “Il voto sul Def brutto scivolone della maggioranza. Gli italiani meritano risposte”

Ieri alla Camera dei Deputati i partiti di Governo non sono riusciti a raggiungere la maggioranza sull’approvazione del Def, il Documento di economia e finanza, a causa dell’assenza di molti parlamentari. Una leggerezza grave, che oggi è commentata da Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, il quale richiama la maggioranza alla serietà e alla responsabilità:

Quanto successo ieri alla Camera dei deputati per la votazione del Def è un brutto scivolone della maggioranza. Il Paese non può permettersi, in un momento critico come quello attuale e su un atto fondamentale come il Def, simili errori: è una questione non solo di programmazione economica ma anche di affidabilità e di immagine agli occhi della comunità internazionale. L’Italia non può permettersi di perdere quella credibilità recuperata grazie a Draghi. La classe politica del nostro Paese ha una enorme responsabilità e i parlamentari, in questo caso quelli di maggioranza, devono aver chiara l’importanza del loro ruolo e delle loro azioni.

Ora avanti con la votazione del nuovo Def, il tempo è prezioso e gli italiani meritano risposte concrete e rapide a problemi reali”