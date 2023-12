Ast di Terni: incontro positivo tra il ministro Urso e il sindaco Bandecchi

Il Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha incontrato a palazzo Piacentini, il Ministro del Made in Italy e delle Imprese Adolfo Urso per affrontare il tema delle acciaierie di Terni.

Quello di stamattina con il ministro delle attività produttive Adolfo Urso è stato un incontro cordiale – ha affermato Bandecchi – in un clima di fattiva collaborazione, incentrato sul rilancio dell’acciaieria della nostra città. Abbiamo rappresentato anche in questa occasione, con decisione, gli interessi di Terni che sono quelli ambientali e produttivi.

Il confronto si è incentrato su diverse tematiche inerenti l’accordo di programma per Acciai Speciali Terni. In particolar modo il tema della fattibilità del progetto sulla discarica di Papigno e il tema ambientale.

Entro il mese di gennaio dovrebbe esserci la firma sull’accordo di programma che da il via agli investimenti per AST. L’amministrazione di Terni, come più volte ribadito dal sindaco Bandecchi e dal vicesindaco Corridore, è particolarmente sensibile e attenta al tema ambientale e della salute dei lavoratori e dei cittadini di Terni.