Bandecchi: “Noi di Alternativa Popolare condanniamo fermamente quanto abbiamo sentito dal presidente di Forza Italia”

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che peraltro stimo per la sua storia politica, sono assolutamente fuori luogo e pericolose per la credibilità internazionale dell’Italia. Nessuna giustificazione è possibile, anche perché questa uscita è solo l’ultima di una lunga serie di esternazioni pubbliche decisamente ambigue.

Nessuna affermazione che possa anche solo lontanamente apparire come una giustificazione del massacro avviato da Putin con l’aggressione al popolo e al territorio ucraino può più essere tollerata.

Noi di Alternativa Popolare condanniamo fermamente quanto abbiamo avuto la sventura di ascoltare dal presidente di Forza Italia e, in qualità di membri del Partito Popolare Europeo, ne prendiamo le più decise distanze. Per questo motivo ci auguriamo che anche il PPE si esprima in modo netto sulla vicenda, chiarendo definitivamente come si possa appartenere a questa grande famiglia politica solo condividendone i valori e l’orientamento politico internazionale atlantista ed europeista.

Stefano Bandecchi

Coordinatore Nazionale AP