A Bergamo nasce il gruppo Centrodestra Responsabile Per Bergamo – Lega – Alternativa Popolare

L’accordo che ha portato alle elezioni del Presidente della Provincia Gandolfi, all’indomani dei due passaggi politici costituiti dalle elezioni politiche di settembre 2022 e quelle regionali di febbraio 2023, richiede inevitabili riletture. L’esito delle due consultazioni ha mutato gli equilibri ed i ruoli tra e dentro i partiti presenti sul territorio.

La Provincia di Bergamo è governata da un Presidente sostenuto da tutti i Gruppi Consiliari, ma questo non significa che le identità, le sensibilità, le collocazioni politiche

specifiche non meritino evidenza. Anzi, diventano un valore aggiunto laddove innescano una dialettica chiara e sincera.

Il nuovo gruppo denominato “Forza Italia – Civici” è nato a seguito dell’uscita del consigliere Massimo Cocchi dal Gruppo Comuni Protagonisti – Provincia Sostenibile” (di

cui era capogruppo) e dalla sua adesione al gruppo prima denominato “Civici moderati per Bergamo”. Il consigliere Damiano Amaglio, preso atto della fine di tale percorso, ha

costituito il Gruppo “Alternativa Popolare Bergamo”, evidenziando come in Consiglio Provinciale vi sia la presenza di dieci consiglieri che si riconoscono nell’ambito del

centrodestra. Costituendo la chiara maggioranza del Consiglio Provinciale, il centrodestra potrà fare molto bene e raggiungere obbiettivi importanti.

La prevista “riforma” delle Province prevederà con molta probabilità il ritorno all’elezione diretta sia del Presidente della Provincia che dei Consiglieri Provinciali, rendendo così più

coerente la scelta dei rappresentanti con la volontà popolare. Siamo convinti, pertanto, che chiunque abbia responsabilità politiche non possa sottrarsi a dare il proprio contributo, elaborando formule rispettose delle specifiche identità dando corpo a programmi di centrodestra nell’interesse dei Bergamaschi e del territorio che vivono.

Per questa ragione i gruppi Per Bergamo Responsabilità e Territorio ed Alternativa Popolare Bergamo si apprestano a costituirsi in un unico gruppo che intendono denominare Centrodestra Responsabile Per Bergamo – Lega – Alternativa Popolare, considerando tale scelta come il primo passo verso l’unità di tutti i partiti che si riconoscono nel centrodestra.

Gianfranco Masper – Capogruppo Per Bergamo responsabilità e Territorio

Damiano Amaglio- Capogruppo Alternativa Popolare Bergamo