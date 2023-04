25 aprile, la Festa della Liberazione voluta da De Gasperi. Il ricordo di Bandecchi

Si avvicina il 25 aprile, Festa della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazifascista.

In occasione di questa importantissima Festa nazionale, il coordinatore di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi ha voluto ricordare la figura di Alcide De Gasperi, primo presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e storico fondatore della Democrazia Cristiana. Con le sue parole il coordinatore Bandecchi interviene nel dibattito sulle divisioni che ancora oggi caratterizzano il 25 aprile. Secondo Bandecchi, infatti:

“Il 25 aprile è una festa voluta da De Gasperi, che ancora oggi è il riferimento dei centristi e dei popolari, in Italia e in Europa. Il ruolo svolto da De Gasperi nella nascita e nei primi anni della Repubblica italiana deve essere ricordato da tutti, e in particolare dai centristi che oggi si ispirano alla sua azione politica. La volontà di De Gasperi di istituire una festa per perpetuare la memoria, verso le nuove generazioni, della liberazione dell’Italia dal nazifascismo dovrebbe chiarire, a tutti, il valore di questa giornata che non può essere considerata divisiva”.