I generatori donati da Bandecchi e Alternativa Popolare distribuiti in Ucraina

Continua la distribuzione dei generatori elettrici donati da Stefano Bandecchi e Alternativa Popolare al popolo ucraino. Dopo essere stati consegnati al sindaco di Kiev dal presidente Paolo Alli e distribuiti nella regione di Donetsk, oggi i generatori hanno raggiunto altre aree strategiche dell’Ucraina. I membri dell’organizzazione ucraina Batkivshchyna stanno consegnando infatti, in diverse aree del Paese, parte dei 108 generatori acquistati dal coordinatore Stefano Bandecchi e da Alternativa Popolare per supportare il popolo ucraino in questo lungo inverno.

I generatori consegnati oggi saranno utilizzati a supporto delle attività di difesa dell’esercito ucraino nelle regioni di Chernihiv, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhya oltre che alle attività del centro sportivo olimpico a Kiev.