Finlandia: congratulazioni Alexander Stubb!

“Un’altra bella notizia per la nostra Europa: congratulazioni Alexander Stubb per la vittoria alle elezioni presidenziali in Finlandia.

Con il voto di ieri, dopo l’elezione del primo ministro Petteri Orpo, la Finlandia conferma la sua fiducia a un altro popolare, in continuità con la tradizione del grande presidente Sauli Niinisto che ho avuto il piacere di incontrare più volte.

Una grande sfida attende la Finlandia. Dopo decenni di neutralità, il paese scandinavo che più di ogni altro è esposto al rischio di aggressione da parte della Federazione russa (con cui condivide oltre 1.300 km di confine) ha scelto di aderire alla Nato. Sapere che in questa fase di grande rilievo il Paese potrà contare sulla salda e saggia guida di Alexander Stubb e Petteri Orpo è un sollievo per tutti i finlandesi e per tutti noi europei”.

Paolo Alli

Presidente di Alternativa Popolare