Liguria, Bandecchi (AP): “Noi con Bucci perché è uomo del costruire”.

Si è svolta a Genova la conferenza stampa organizzata da Alternativa Popolare per rilanciare le ragioni dell’appoggio a Marco Bucci alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre 2024.

Alla conferenza hanno partecipato il presidente di Alternativa Popolare, Paolo Alli, il sindaco di Genova e candidato presidente Marco Bucci e il segretario di AP e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

Nel suo intervento, Bandecchi ha sottolineato le ragioni dell’appoggio a Bucci, definito l’uomo giusto per la Liguria:

“Abbiamo scelto di sostenere Bucci perché, da sindaco, ha dimostrato di essere un costruttore, un uomo del fare pronto a prendersi le responsabilità anche nelle situazioni più critiche, come nella fase della ricostruzione del ponte Morandi. Un tempo in politica militavano i migliori: oggi, però, con l’affermarsi della mentalità dell’uno vale uno, non è più così. La figura di Bucci dimostra invece come siano i migliori a essere oggi necessari: se gli altri valgono uno, allora lui vale mille”.

Il candidato presidente della Liguria ha ringraziato Bandecchi per il supporto:

“Quando ho saputo dell’appoggio di Alternativa Popolare e Stefano Bandecchi sono stato contento perché Bandecchi è come me un sindaco, sa cosa vuol dire impegnarsi per il territorio e per i suoi cittadini. Con Alternativa Popolare c’è identità di vedute sul programma, sulle cose da fare per la Liguria e sulla determinazione necessaria a portare avanti il nostro progetto”.