Umbria, straordinaria partecipazione alla presentazione della lista AP con Bandecchi e Tesei

Straordinaria partecipazione ieri alla presentazione dei candidati di Alternativa Popolare alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre a supporto della presidente Donatella Tesei.

Oltre 500 persone hanno partecipato alla conferenza stampa, indetta presso l’Hotel Michelangelo di Terni, alla presenza del segretario di AP e sindaco di Terni Stefano Bandecchi, della presidente della regione Umbria Donatella Tesei e del coordinatore regionale Umbria di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore.

Bandecchi ha ringraziato la cittadinanza e la stampa presente alla manifestazione, ribadendo le ragioni per cui è stato scelto di appoggiare la ricandidatura della presidente uscente:

“Dobbiamo essere chiari: io e la Tesei abbiamo sempre avuto un rapporto onesto e sereno. Da quando sono diventato sindaco, la Tesei è sempre stata disponibile nei miei confronti e non si è mai tirata indietro. Quando ho avuto bisogno ho chiamato e lei ha risposto.

Certo, era il tempo di Alternativa Popolare che si posizionava al centro esatto tra la sinistra e la destra. Non volevamo sentire parlare di estremismi, volevamo essere logici e semplici. Terni doveva avere ciò che per tanto tempo i politici ternani non avevano chiesto.

Sono passati 17 mesi, 17 mesi di collaborazione semplice. Quando ho stimolato la Tesei a guardare alle risorse che venivano dall’idrico per il nostro Ospedale, devo dire che la presidente è stata proattiva e questa è la verità. Se oggi la Tesei può dire che per l’ospedale di Terni sono pronti 130 milioni è perché la Tesei li ha messi insieme.

Per queste ragioni ci siamo alleati con la Tesei: ci siamo alleati con una persona che viene dal mondo produttivo e che è disponibile a lavorare insieme per realizzare qualcosa. Più persone saremo a camminare nella stessa direzione con un obiettivo preciso e più riusciremo a realizzare quanto abbiamo in mente.

Ecco perché, al di là dell’accordo nazionale che AP ha siglato con il centrodestra, la Tesei è la persona giusta per noi per guidare l’Umbria”