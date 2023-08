Emergenza incendi: serve un cambio di passo

La Sicilia sta bruciando. Le fiamme che devastano l’isola sono terribili e spaventose, e purtroppo, gli incendi stessi sono diventati una triste costante per diversi anni. Questo stato di emergenza richiede un cambiamento radicale di atteggiamento e azione da parte della politica regionale e nazionale.

Alfonso Alaimo, esponente di Alternativa Popolare, ha lanciato un appello urgente affinché si affronti la ciclicità di questo tragico fenomeno con un approccio diverso. Non possiamo più restare in attesa di eventi catastrofici, ma dobbiamo agire con una strategia complessiva che comprenda sia la prevenzione che l’intervento attivo.

L’incidenza dei maxi incendi è diventata un problema annuale, e la semplice gestione reattiva non è sufficiente. Alaimo sottolinea la necessità di una pianificazione e un piano concreto per la gestione degli incendi, proprio come è stato fatto con il piano pandemico a livello nazionale. Questo significa mettere in atto misure preventive, mantenere un controllo costante del territorio e attuare una repressione severa per coloro che commettono atti di incendio doloso.

Al centro dell’appello di Alaimo c’è anche la richiesta di un intervento tempestivo ed efficiente da parte delle istituzioni. Invita il Presidente Schifani a promuovere, nei confronti del governo nazionale, un piano specifico con protocolli ben definiti. Questo piano dovrebbe garantire la disponibilità immediata di risorse, personale e mezzi adeguati per contrastare gli incendi appena si manifestano, evitando incertezze o ritardi che potrebbero avere conseguenze disastrose.

È evidente che la situazione richiede uno sforzo congiunto di tutti i corpi e le istituzioni coinvolte nella gestione degli incendi. Alaimo esprime un sentito ringraziamento a nome di Alternativa Popolare e suo personale a tutti coloro che hanno combattuto strenuamente contro le fiamme. Questi eroi includono i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e i volontari, che hanno messo in gioco la loro vita per proteggere i cittadini e l’ambiente dell’isola.

In conclusione, è ora di agire con fermezza e lungimiranza per affrontare il problema degli incendi in Sicilia. Solo attraverso un approccio integrato e previdente possiamo sperare di preservare la bellezza e la ricchezza naturale di questa martoriata isola. Soltanto con un cambio radicale di pensiero e azione, potremo sconfiggere l’incendio che minaccia di consumare la nostra terra.