Le liste di Alternativa Popolare per le Europee 2024

CIRCOSCRIZIONE NORD OCCIDENTALE (Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte)
STEFANO BANDECCHI
ERIKA NIEDDU
PAOLO ALLI
GIOVANNI GRASSO
FIORELLA BENDINELLI
MARCO GHIRARDELLO
MARTINA MARIA RITA MARAN
GIAN BATTISTA RONZA
MELISSA FACCIN
MARIO ZACCOUR
ELISABETTA MARIA MARTELLOSIO
CLAUDIO BELOTTI
MARINA MARIA NOCETI
NUNZIO SGARRINO
FEDERICA PROCHILO
SALVATORE TRESOLDI
GIULIANA GABUTTI
ROBERTA MARINACCIO
CIRCOSCRIZIONE NORD ORIENTALE (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto)
STEFANO BANDECCHI
LUCREZIA CHERMAZ
ALBERTO BOSI
SABINE GRUBER
FILIPPO BRUSCHI
MIRIAM NARDELLI
MARCO SCHENARDI
SILVIA PILATI
PAOLO ALLI
BARBARA PREVIATI
CIRCOSCRIZIONE CENTRO (Lazio, Marche, Toscana, Umbria)
LUCA PALAMARA
PAOLA PINCARDINI
STEFANO BANDECCHI
COSTANZA VACCARO
CRISTIAN BRUTTI
ROBERTA FABIANI
RICCARDO MASSA
VIRGINA MANCORI
FRANCESCO PETRELLI
ROBERTA MARINACCIO
MARIANO LEONI DETTO LEONE
SARA PIROLI
VALTER ANDREA VILLANI
STEFANIA ORLANDO
MIRELLA SCARFO’
CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia)
STEFANO BANDECCHI
DONATELLA PAOLILLO
MASSIMO ANTONIO RIPEPI
MARIA ANTONELLA CARLUCCIO DETTA CARLUCCIO ANTONELLA
MICHELE CORNACCHIA
LAURA D’ESPOSITO
ROBERTO DE ANGELIS
SONIA CITTA
ANTONIO CENTO DETTO NINO
MONICA D’AGUI’
ANTONIO PICA DETTO TREMITI
ANTONELLA MANCINO
ARNALDO GADOLA
MARIA PETRECCA
ANTONIO DE SANTIS
RAFFAELLA SEVERINO
CIRCOSCRIZIONE INSULARE (Sardegna, Sicilia)
STEFANO BANDECCHI
MATTIA GATTUSO DETTA TEA
ALFONSO ALAIMO
MANUELA CIAMBRONE
MASSIMO ROMAGNOLI
VALENTINA VALENTI DETTA VALENTINA