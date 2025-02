Vertice Eliseo, Bandecchi: “Giusto che Meloni partecipi

“Giusto che la Meloni partecipi alla riunione dell’Eliseo. Sarebbe un errore grave non farlo.” Così dichiara Stefano Bandecchi, il segretario di Alternativa Popolare, in relazione al vertice urgente sull’Ucraina convocato da Macron. Bandecchi prosegue: “In questa fase gli USA non si stanno dimostrando alleati affidabili. L’Europa deve dimostrare coesione, uscire a una sola voce e dimostrare solidità. Non partecipando la Meloni rischierebbe di emarginare l’Italia dai tavoli che contano, siamo pertanto certi che non perderà questa importante occasione“.