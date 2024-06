Ultimi giorni di campagna elettorale per le europee e per le elezioni comunali a Livorno: ecco la lista degli appuntamenti da non perdere oggi per incontrare Stefano Bandecchi e la candidata sindaco a Livorno di AP, Costanza Vaccaro:

10.00 visita quartiere Shangai con partenza da via Fratelli Bandiera

10.45 visita Settembre Produzione per progetto film via Grande 73

11.00 incontro Confcommercio in via Grande 73

12.00 conferenza stampa e consegna ambulanza ad Anpana in Piazza Grande