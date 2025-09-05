Torna la Festa dell’Alternativa, un weekend di eventi ai Giardini La Passeggiata di Terni

Ai Giardini Pubblici La Passeggiata di Terni è in arrivo un fine settimana ricco di appuntamenti che uniranno riflessione, impegno civile e momenti di svago.
Il programma prevede dibattiti dedicati a temi di grande attualità – dalla politica alla cultura, fino alle questioni sociali – con particolare attenzione alla lotta contro la violenza di genere. Proprio in questo contesto si terrà il primo memorial in ricordo di Ilaria Sula, organizzato insieme alle società sportive del territorio.
Accanto agli incontri di approfondimento, non mancheranno iniziative pensate per tutte le età: spettacoli musicali, danze, stand gastronomici e di artigianato, oltre a spazi di aggregazione e intrattenimento.
Un’occasione per vivere la città, confrontarsi su temi centrali per la comunità e trascorrere insieme un fine settimana all’insegna della partecipazione e della condivisione.
Il programma completo: