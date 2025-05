Stefano Bandecchi in campo a Genova per Piciocchi sindaco

Alternativa Popolare è in campo per Genova a sostegno di Pietro Piciocchi sindaco!

Questa mattina il segretario Bandecchi ha confermato all’attuale sindaco il nostro pieno sostegno alle prossime elezioni: Piciocchi è il miglior candidato sindaco per Genova, l’unico in grado di unire competenza, concretezza e una visione chiara per il futuro della città.

Alle elezioni comunali del 25-26 maggio, Alternativa Popolare sosteniamo Pietro Piciocchi sindaco con i suoi candidati presenti nella lista Forza Italia.