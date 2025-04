Stefano Bandecchi è il nuovo presidente della provincia di Terni

Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa Popolare e Sindaco di Terni, è il nuovo Presidente della Provincia di Terni.

Si è appena concluso lo spoglio per le elezioni del Presidente della Provincia di terni, che ha visto trionfare Stefano Bandecchi.

Nonostante molti ritenessero impossibile la sua partecipazione alle elezioni – per via del numero di firme necessarie alla candidatura che in partenza Alternativa Popolare non aveva – il leader nazionale di AP ha raccolto le firme ed è diventato l’outsider di questa tornata elettorale.

Al di là delle buone candidature espresse da centrodestra e centrosinistra, sulla carta entrambe con più voti di Bandecchi, il paziente lavoro del sindaco di Terni per spostare gli equilibri ha dato i suoi frutti.

Bandecchi, infatti, ha preso oltre il doppio dei voti che aveva sulla carta, battendo ancora una volta, dopo le elezioni comunali di Terni, le due coalizioni avversarie.

Sarà l’inizio di un nuovo cammino per la Provincia e i cittadini del ternano: Bandecchi riuscirà a realizzare anche in Provincia il cambiamento già in atto a Terni, dove si è passati dalla politica delle parole alla politica del fare.

Ringraziamo tutti gli amici di AP che hanno consentito questa storica e inaspettata vittoria, insieme a tutti colori i quali hanno scelto di votare Bandecchi al di là del proprio schieramento e della posizione politica, nell’interesse della buona gestione della cosa pubblica e dei cittadini.