Solovyev insulta Giorgia Meloni; ma l’Italia è più forte della strategia del fango

Le irripetibili offese rivolte al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal conduttore di Russia 1 Dmitri Solovyev, non possono essere archiviate come le semplici intemperanze di un propagandista esagitato. Liquidare queste parole come “boutade” o eccessi di dialettica politica sarebbe un errore di sottovalutazione imperdonabile.

Questi insulti non colpiscono la persona, ma l’Istituzione; non attaccano Giorgia Meloni, ma l’intera Nazione. E la gravità è massima poiché provengono dalla voce ufficiale della principale emittente di Stato russa, agendo di fatto come un megafono delle intenzioni del Cremlino.

Un mosaico di delegittimazione

L’aggressione verbale di Solovyev è solo l’ultimo tassello di una strategia ricorrente e metodica volta a ridicolizzare e indebolire i leader e le istituzioni occidentali. Non siamo di fronte a episodi isolati, ma a una vera e propria “guerra ibrida” dell’immagine.

Basti ricordare lo “scherzo” telefonico orchestrato dai due comici russi (Vovan e Lexus, notoriamente vicini agli apparati di sicurezza russi) ai danni del Presidente Meloni, volto a estorcere dichiarazioni sensibili per poi strumentalizzarle. O ancora, il precedente analogo che coinvolse Paolo Alli, già Presidente dell’Assemblea Parlamentare della NATO, vittima di un simile tentativo di discredito in un momento di estrema delicatezza diplomatica.

Questi episodi – che spaziano dall’insulto becero all’inganno orchestrato – obbediscono a un’unica regia: creare confusione, minare la credibilità dei vertici istituzionali e testare la tenuta dei governi e delle istituzioni internazionali che si oppongono all’espansionismo russo. È un tentativo sistematico di trasformare la politica internazionale in una farsa, per nascondere la tragedia reale che il regime russo sta seminando in Ucraina.

La risposta delle istituzioni

L’Italia non può e non deve piegarsi a questa narrazione tossica. Bene ha fatto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a convocare l’ambasciatore russo Paramov per esprimere una protesta formale e ferma. La nostra dignità nazionale non è negoziabile, né può essere scalfita da chi usa i canali di Stato per spargere odio invece di diplomazia.

Mentre il regime russo calpesta lo stato di diritto e i diritti umani al proprio interno, tentando di cancellare con la propaganda le atrocità commesse sul campo di battaglia, l’Italia rivendica la propria appartenenza al campo delle democrazie liberali.

Solidarietà e impegno

Alternativa Popolare esprime la massima solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendo il nostro convinto sostegno all’azione del governo a difesa dei valori atlantici ed europei. Noi non siamo servi di nessuno: siamo e saremo sempre dalla parte dello Stato di diritto, della pace vera e della Libertà.