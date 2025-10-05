Solidarietà a Stefano Bandecchi per la vile intimidazione

Alternativa Popolare manifesta la totale solidarietà a Stefano Bandecchi, dopo la squallida e violenta esposizione di un fantoccio a testa in giù col suo volto ed il suo nome, durante una delle manifestazioni per la Palestina.

Stigmatizziamo ogni forma di violenza e di istigazione e auspichiamo che da tutti i partiti si sollevi un unanime coro di condanna e indignazione, al di là di posizioni politiche e personali: nessuno resti in silenzio perché il silenzio potrebbe essere interpretato come assenso e incoraggiare all’emulazione e alla normalizzazione di fatti veramente gravi.