Il commento del Presidente di Alternativa Popolare Paolo Alli sul vertice trilaterale tra i Presidenti di USA, Cina e Russia.

Nel mirino, l’unità politica ed economica del nostro continente.

Il Festival dell’Hard Power globale si è chiuso come previsto: dichiarazioni altisonanti, tutte improntate alla muscolarità, e una “Dichiarazione per la pace” priva di qualsiasi impegno vincolante. Ma anche, e soprattutto, una visione inquietante dei nuovi equilibri mondiali come li vedono le tre superpotenze. O meglio, le due più una: Stati Uniti e Cina, con la Russia al seguito.

Quello di Shenzhen è stato un vertice a tre fatto di tanti 2+1. Al tavolo sedevano i rappresentanti delle due più grandi autocrazie del pianeta, più uno: l’aspirante autocrate di quella che fu la più grande potenza democratica del mondo, peraltro appena delegittimato dai suoi stessi cittadini.

Un vertice a uso interno

A cosa è servito? Anzitutto, e probabilmente soprattutto, a rafforzare il consenso interno di due leader in forte difficoltà, più uno. Trump esce dalle midterm con entrambe le Camere perdute. Putin governa un Paese in cui le raffinerie bruciano e diverse regioni sono tornate a razionare la benzina. Xi sta forse un po’ meno peggio, ma deve fare i conti con problemi interni giganteschi.

Un grande show mediatico, insomma, che con ogni probabilità non produrrà risultati concreti. Ma che mette a nudo le vere aspirazioni dei protagonisti. Basta leggere in controluce i quattro punti della dichiarazione.

Il punto sull’energia impegna i tre ad aumentare la produzione di prodotti petroliferi raffinati, in nome di “flussi energetici stabili”. Tradotto: l’Ucraina, che nel testo non viene nemmeno nominata, sacrificata sull’altare della sicurezza degli approvvigionamenti. Da fine ottobre i droni di Kyiv hanno messo fuori uso circa il 30% della capacità di raffinazione russa, ignorando la “tregua energetica” proclamata da Trump. Bisognerà vedere se Zelensky sarà disposto a smettere di colpire le raffinerie mentre i missili balistici di Mosca continuano a cadere sulla testa dei suoi civili.

Poi la “riforma” dell’Onu, promessa da tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza che non hanno alcuna intenzione di rinunciare al veto, e l’avvertimento alla Corte penale internazionale e agli “organismi simili” a non abusare della propria giurisdizione. È lo smantellamento delle grandi istituzioni multilaterali a favore di un nuovo multilateralismo in cui tutti gli altri sono vassalli dei tre. Il rispetto delle sovranità nazionali, del resto, è declinato come rispetto delle immunità dei governanti. Firmato da un presidente ricercato dall’Aia e da uno che ne ha sanzionato i giudici, puzza parecchio di omertà.

Infine il nucleare: una guerra atomica “non si può vincere e non deve mai essere combattuta”. Formula già sottoscritta dai cinque membri permanenti nel gennaio 2022. Xi si è spinto oltre, evocando un mondo senza armi atomiche. Peccato che, secondo il Sipri, quello cinese sia l’arsenale che cresce più in fretta al mondo: circa 620 testate a inizio 2026. Chiacchiere per abbindolare l’opinione pubblica, destinate a restare lettera morta.

Il vero bersaglio è l’Europa

Il secondo obiettivo è altrettanto palese, soprattutto nelle parole di un Putin scatenato. In conferenza stampa il presidente russo ha invitato gli europei a smetterla con la “diarrea politica”, ha assicurato che a Yalta non ci fu nulla di male e ha spiegato che, senza un cambio delle élite politiche in diversi Paesi europei, i rapporti difficilmente torneranno normali. L’obiettivo è far crollare, una volta per tutte, la costruzione europea.

L’Europa è il vero nemico di due, Stati Uniti e Russia, più uno: la Cina, che però non può fare a meno del nostro mercato. La verità è che l’Europa, pur con tutti i suoi limiti, fa paura a tutti. Per la sua storia, la sua cultura, il suo stile di vita, la sua potenza economica.

Il guaio è che i suoi nemici più insidiosi sono interni: molti, a lungo e sapientemente foraggiati dal Cremlino, sono sempre pronti a demolire quanto di buono è stato costruito. Quando Putin invoca un cambio delle élite, sa bene a chi si rivolge. La vera conseguenza di Shenzhen può essere allora una sola: una forte ripresa di coscienza del ruolo dell’Europa. È un compito che spetta a noi.